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السعودية.. غرة محرم موعد عودة معتمري الخارج وهذه الآلية

أرشيفية
خاص

السعودية.. غرة محرم موعد عودة معتمري الخارج وهذه الآلية

أكثر من 6000 وكيل عمرة خارجي، ونحو 30 موقعاً ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع إلكتروني

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العربية.نت - حامد القرشي

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تتأهب نحو 500 شركة ومؤسسة عمرة لاستقبال معتمري الخارج لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، بدءاً من غرة شهر محرم، مع اشتراط التحصين، وحسب معايير وبرتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج.

ذكر ذلك في تصريح خاص لـ"العربية.نت" عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري، مؤكداً أن هناك أكثر من 6000 وكيل عمرة خارجي، ونحو 30 موقعاً ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع إلكتروني.

من المسجد الحرام
من المسجد الحرام

وأبان أن جميع الخدمات والباقات إلكترونية، تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، بطريقة مجموعات بنظام B2B أو عن طريق أفراد بنظام B2C، في حين أن شركات العمرة السعودية تقدم بالباقات السكن والنقل وجميع الخدمات الأرضية.

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وأضاف: "من خلال المنصات الإلكترونية يستطيع المعتمر شراء البرنامج كاملًا من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة لتقديم الخدمات، في حين أن شركات ومؤسسات العمرة مهيأة، وتم أخذ جميع الدورات الصحية للوقاية وإدارة الحشود للموظفين والعاملين لديها، و تم تفعيل أعمال عدد من هذه الشركات، وباقي الشركات والمؤسسات الأخرى جار إنهاء إجراءات تفعيلها لموسم العمرة بهذا العام من قبل وزارة الحج والعمرة والجهات المختصة".

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