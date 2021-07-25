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 10 إصابات كورونا بين السعوديين في إندونيسيا منها حالتان للمتحور

علم السعودية
فيروس كورونا

10 إصابات كورونا بين السعوديين في إندونيسيا منها حالتان للمتحور

سفير خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا عصام الثقفي يكشف لـ"العربية.نت": السفارة رصدت إلى الآن 10 إصابات بفيروس كورونا، منها حالتان حرجتان ومصابتان بالفيروس المتحور

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العربية.نت - نادية الفواز

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كشف سفير خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا عصام الثقفي لـ"العربية.نت"، منذ قرار السعودية تعليق سفر السعوديين إلى إندونيسيا، وحث المواطنين المتواجدين بها على العودة إلى المملكة، رصدت السفارة إلى الآن 10 إصابات بفيروس كورونا، منها حالتان حرجتان ومصابتان بالفيروس المتحور، حسب تقارير المستشفيات، مؤكداً أن الحالات الحرجة لازالت حالتين فقط، في حين 4 حالات تحت المراقبة، وخروج أربع حالات بحمد الله بين الأمس واليوم بعد تماثلها للشفاء.

وأوضح الثقفي أن السفارة تعاملت مع وضعهم وخاطبت وزارة الخارجية في السعودية، بعد تأكيد التقارير بخطورة وضعهم، وبدورها تواصلت مع الجهات المختصة، وسيتم إخلاؤهم في أقرب وقت، ويحتمل أن يكون ذلك غداً أو بعد غدٍ على أبعد تقدير.

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وأضاف: "السفارة تتابع الحالات الأخرى المنومة باتصال يومي تقريباً، وجميعها في مستشفيات داخل جاكرتا العاصمة وخارجها، وهي حالات بين متوسطة إلى مستقرة، وسيتم الترتيب لعودتهم بمجرد خروجهم من المستشفى".

وأشار إلى أن هناك حوالي 200 مواطن سيعودون للسعودية، وتم الترتيب لذلك عبر رحلتين يومي 26 يوليو و1 أغسطس، بالتنسيق بين السفارة والخطوط السعودية في جاكرتا، وأن كل من عاد من إندونيسيا للسعودية سابقاً، خضعوا للحجر المنزلي فقط.

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