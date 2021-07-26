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بالصور.. ممشى فوق جسر معلق بين السحاب جنوب السعودية

الجسر بين الضباب - تصوير أحمد سلمان
الجسر بين الضباب - تصوير أحمد سلمان

بالصور.. ممشى فوق جسر معلق بين السحاب جنوب السعودية

الجسر المعلق طوله يبلغ 100 متر، وارتفاعه من 13 إلى 15 متراً، ومزود بعناصر الأمان والسلامة

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العربية.نت - نادية الفواز

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جمال مختلف يراه المغامر حين تنحبس أنفاسه وهو يسير على الجسر المعلق في الباحة، ليخالط في رحلته فوق الجسر مرور السحاب من حوله والتي تغطي ساحات المكان من علو شاهق.

ممشى جسر السحاب المعلق هو اكتشاف للطبيعة من نوع مختلف، ومشاهد تأسر قلوب المغامرين، ليخطفوا صورا إبداعية، تنقش في ذاكرتهم، حتى تداول نشطاء منصات التواصل حزمة من صور الجسر الواقع في حديقة رغدان بالباحة، والتي يتوافد عليها الكثير من السياح.

روح المغامرة - تصوير أحمد سلمان
روح المغامرة - تصوير أحمد سلمان

على ارتفاع 15 مترا

أوضح وكيل الخدمات في أمانة الباحة المهندس عبد العزيز المالكي لـ"العربية.نت": أن "الجسر المعلق طوله يبلغ 100 متر، وارتفاعه من 13 إلى 15 متراً، ومزود بعناصر الأمان والسلامة بعد إجراء العديد من اختبارات السلامة".

وقال: يطل جسر ممشى الضباب، على عقبة الباحة وغابة رغدان، والزائر يخوض تجربة ممتعة وسط الضباب والأمطار، في حين أن الموقع تحت التشغيل التجريبي، تمهيدا للافتتاح قريباً بصفة رسمية".

فيما عبر زوار قاموا بتجربة السير على جسر ممشى السحاب، بالمغامرة السعيدة، مشيرين إلى تميز المشاهد الجميلة والخلابة من فوق الجسر والمطلة على ساحات واسعة من الطبيعة الخلابة التي تتميز بها المنطقة.

متعة المشي على الجسر
متعة المشي على الجسر

يذكر أن الجسر المعلق يقع في حديقة الجسر النباتية والتي تعد أنموذجا فريدا للسياحة الزراعية، في قرية الجلحية بمحافظة بلجرشي، وسميت بالجسر نسبة إلى الجسر الخشبي المعلق الذي يربط بين ضفتي الحديقة، وتضم الحديقة التي افتتحت مرحلتها الأولى جدول مياه يشق كافة الجلسات والمواقع، واعتمد ملاك المزرعة على الطبيعة في تصميم الجلسات والممرات لتحاكي التراث القديم للمنطقة.

جسر ممشى الضباب - تصوير أحمد سلمان
جسر ممشى الضباب - تصوير أحمد سلمان
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