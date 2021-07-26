تطبيق "توكلنا": الحالة الصحية من اختصاص وزارة الصحة

أصدر تطبيق "توكلنا" في السعودية، توضيحًا بشأن الحالات الصحية التي يتم عرضها بواسطة المنصة، وأكد في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر" بعدد من اللغات، أن المنصة تستقبل البيانات الصحية للأفراد من وزارة الصحة بشكل آلي وبدون تدخل بشري، ومن ثم يتم عكسها على حالة الفرد عبر التطبيق.

وذكر أنه وفقًا لهذه البيانات المستقبلة تتغير الحالة الصحية، مطالباً المستفيدين بالتواصل مع وزارة الصحة عبر قنواتها الرسمية، حال مواجهة أي مشكلة تتعلق بالحالة الصحية على التطبيق.

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"توكلنا" لمواجهة كورونا

تطبيق "توكلنا" الذي قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بإطلاقه لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، يهدف إلى المساهمة في إدارة عملية منح التصاريح إلكترونيًا، كما أطلق التطبيق عِدّة خدمات مهمة تساهم في تحقيق العودة الآمنة للحياة جراء انتشار فيروس كورونا، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة.

ولأن مواجهة جائحة كورونا تتطلب تظافر جهود الدولة والمجتمع، فقد أتاح تطبيق "توكلنا" للأفراد المساهمة في ذلك من خلال الإبلاغ عن الأفراد والتجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها، إلى جانب الإبلاغ عن حركة الدخول إلى الأحياء الممنوعة، والتي عزلت بناء على تقدير الجهات المعنية.