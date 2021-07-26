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فيصل بن فرحان: السعودية حريصة على أمن واستقرار تونس

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله

فيصل بن فرحان: السعودية حريصة على أمن واستقرار تونس

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً من نظيره التونسي أطلعه فيه على تطورات الوضع في تونس

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العربية.نت

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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما أطلع الأمير فيصل بن فرحان على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية.

وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال، حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

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