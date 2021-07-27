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السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات

الداخلية السعودية
فيروس كورونا

السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أن كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها سيمنع من السفر لثلاث سنوات.

وأوضح أن المخالف سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات.

كما جددت الداخلية السعودية التحذير من السفر إلى الدول المحظورة بسبب تحورات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار منع السفر، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

إلى ذلك، أهابت بالمواطنين توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيا كانت وجهتهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

منع السفر إلى دول محددة

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في الثالث من يوليو/تموز الجاري، منع سفر المواطنين إلى عددٍ من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وقررت حينها منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقاً.

كما تقرر تعليق القدوم من كل الدول المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى أفغانستان، إلا لمن مكث 14 يوماً خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلاً عن جميع الدول المعلنة سابقاً.

وقررت الوزارة وقف الرحلات الجوية مع الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها، مواطنين وغيرهم.

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