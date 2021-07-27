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المبعوث الأميركي لليمن يصل السعودية لبحث الأزمة اليمنية

tim lenderking تيم ليندركينغ
تيم ليندركينغ

المبعوث الأميركي لليمن يصل السعودية لبحث الأزمة اليمنية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، وصول المبعوث الأميركي الخاص لليمن إلى المملكة العربية السعودية لبحث الأزمة اليمنية.

وقالت في بيان، إن تيم ليندركينغ سيلتقي كبار المسؤولين في السعودية والحكومة اليمنية لبحث وقف العنف الحوثي على مأرب، والذي يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

الجيش اليمني يطرد ميليشيا الحوثي من عدة مواقع في مأرب اليمن الجيش اليمني يطرد ميليشيا الحوثي من عدة مواقع في مأرب

كما سيتناول المبعوث الخاص، الحاجة الملحة لبذل الجهود لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني، وضرورة إنهاء الحوثيين تلاعبهم بواردات الوقود وأسعاره.

معارك متواصلة في مأرب

يأتي ذلك، في حين تخوض قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في منطقة اليعيرف شمال غرب محافظة مأرب، لليوم الثاني على التوالي.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت أمس الاثنين من طرد عناصر من ميليشيا الحوثي من عدّة مواقع في المنطقة، بعد معارك شرسة ألحقت بالميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية.

كما أضاف أن عناصر الجيش ألقوا القبض على مجموعة من عناصر الميليشيا، واستعادوا أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.

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