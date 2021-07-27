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النيابة السعودية تستدعي حسابات أساءت للمرأة عبر إعلانات الزواج

النيابة العامة السعودية

النيابة السعودية تستدعي حسابات أساءت للمرأة عبر إعلانات الزواج

التحقيق بتهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة

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العربية.نت – حياة الغامدي

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استدعت النيابة العامة في السعودية، الثلاثاء، مجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمس بكرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام، وباشرت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات، بتهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة.

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وكان مركز الرصد النيابي قد رصد مجموعة من الحسابات في منصات متعددة في وسائل التواصل، عبر الشبكة المعلوماتية، تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمس القيم الدينية والآداب العامة.

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