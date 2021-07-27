وزير الخارجية السعودي: نواصل تطوير علاقاتنا مع باكستان

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، على وجود علاقات وروابط قوية مع باكستان تعود لعقود من الزمن.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الباكستاني في إسلام أباد، إن العمل متواصل لتطوير علاقاتنا مع إسلام أباد، وتم التباحث حول مجال البيئة.

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من جانبه، عبر الوزير الباكستاني شاه محمود قريشي، عن ارتياحه لتقدم علاقات بلاده مع السعودية.

وقال "نهدف لتحسين علاقاتنا الاقتصادية مع الرياض"، مشيراً إلى أن المملكة تحت قيادة ولي العهد تمر بنقلة نوعية.

كما كشف أنه بحث مع وزير الخارجية السعودي العلاقات بين البلدين، والأوضاع في أفغانستان.

وتابع "نشكر القيادة السعودية على دعمها غير المحدود لباكستان".