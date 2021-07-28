التحالف: تدمير مُسيرتين و4 صواريخ باليستية باتجاه جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين و4 صواريخ باليستية أطلقتهم ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وقال إن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للحوثيين، مضيفاً: "نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

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4 مسيّرات وباليستي

يذكر أن الدفاعات السعودية كانت اعترضت ودمرت السبت صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون نحو جازان، وفق التحالف.

كما اعترضت ودمرت 4 مسيّرات أطلقها الحوثيون نحو المنطقة الجنوبية، منها مسيّرة استهدفت خميس مشيط.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.