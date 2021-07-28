السعودية.. انطلاق أعمال منتدى الثورة الصناعية الرابعة

انطلقت اليوم الأربعاء في السعودية، أعمال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، الذي يناقش تأثير التقنيات الناشئة في مستقبل النقل، وبناء أنظمة الرعاية الصحية القادرة على الصمود في وجه الأزمات، وتحولات الطاقة النظيفة، وبناء المدن الذكية في المستقبل، واستعادة النظام البيئي، ومستقبل التمويل في البلاد.

وشهد المنتدى المنعقدة جدولة أعماله في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعاصمة السعودية الرياض؛ وسط حضور عدد من المسؤولين، رفقة أهل الاختصاص، إضافة إلى المهتمين الذين ناقشوا من خلال جلساته عددا من التحديات التي تواجهها الثورة الصناعية الرابعة، بما فيها استعادة النظام البيئي، ومستقبل التمويل.

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غوغل وعلي بابا

في السياق ذاته، أعلن نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن الجلسات النقاشية المنعقدة في المنتدى، المهندس هيثم العوهلي، عن أن شركتي غوغل وعلي بابا، فعلّا ملف الاستثمارات في سوق السعودية، مضيفاً في الوقت ذاته أنه تم إيجاد عدد من البرامج المفعلة كذلك بالبلاد المشجعة للاستثمار في مجال السحابة الإلكترونية.

إلى ذلك، ناقش المنتدى في طياته دور مركز الثورة الصناعية الرابعة، التي تعد جزءا من شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، السيارات ذاتية القيادة، الطائرات بدون طيار، "إنترنت" الأشياء، المدن الذكية لصالح المجتمعات كافة.

تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

يذكر أن مشروعات المركز تهدف إلى التعاون والتنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية وإلى تصميم وتجريب سياسات وأطر تنظيمية تسهم في تعزيز فرص الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والحد من مخاطرها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك تحقيقاً لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.