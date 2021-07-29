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التحالف: تدمير مسيّرة حوثية أطلقت نحو جنوب السعودية

طائرة مسيرة مفخخة (أرشيفية)

التحالف: تدمير مسيّرة حوثية أطلقت نحو جنوب السعودية

تحالف دعم الشرعية في اليمن: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت مسيّرة مفخخة حوثية أطلقت نحو جنوب السعودية.

وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيات الحوثية بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

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مسيّرتان و4 صواريخ باليستية

يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية كانت اعترضت ودمرت الثلاثاء طائرتين مسيّرتين مفخختين و4 صواريخ باليستية أطلقتهم ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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