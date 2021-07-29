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السعودية تختتم أعمال منتدى الثورة الصناعية الرابعة 

منتدى الثورة الصناعية السعودية
من منتدى الثورة الصناعية في السعودية

السعودية تختتم أعمال منتدى الثورة الصناعية الرابعة

الثورة الصناعية ستسهم بشكل كبير في تطوير المنظومة الصحية في بعض البرامج، مثل الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي

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العربية.نت - عبد العزيز المطيري

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اختتم، الخميس، أعمال منتدى الثورة الصناعية الرابعة، بالعاصمة السعودية الرياض، بعد أن ناقش المنتدى على مدى يومين عدد من المواضيع المتنوعة، ومنها تأثير التقنيات الناشئة في مستقبل النقل، وبناء أنظمة الرعاية الصحية القادرة على الصمود في وجه الأزمات، وتحولات الطاقة النظيفة، وبناء المدن الذكية في المستقبل، واستعادة النظام البيئي، ومستقبل التمويل.

وفي إطار الحدث، قال رئيس قطاع الصحة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبد القادر المعين، في تصريح إلى "العربية.نت": "إن الثورة الصناعية بخصوص تقنيات الذكاء الاصطناعي وحجم البيانات الكبيرة، ستسهم بشكل كبير في تطوير المنظومة الصحية في بعض البرامج، مثل الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، الذي يكلف الدولة أكثر من مليون ريال في علاج المريض الواحد سنوياً".

من المنتدى
من المنتدى

وأضاف: "باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيتم تمكين الجهات المستخدمة للخدمة بالكشف المبكر للمريض، وتقديم الرعاية الصحية قبل أن تتفاقم الحالة وتصل إلى مراحل متقدمة لا يمكن علاجها".

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وانعقد منتدى الثورة الصناعية الرابعة في إطار الرعاية التي تحظى بها منظومة البحث والتطوير والابتكار في السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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