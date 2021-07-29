.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

للمتعافين من كورونا.. خبر سار من الصحة السعودية عن اللقاح

للمتعافين من كورونا.. خبر سار من الصحة السعودية عن اللقاح

هذه الخطوة تأتي تواصلاً لجهود الوزارة لمنع العدوى وحماية للمجتمع من مضاعفات الفيروس

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت وزارة الصحة السعودية الأربعاء إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى بعد مرور 10 أيام على الإصابة، وذلك وفقاً للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء.

وأكدت الوزارة أن الحصول على جرعتين من اللقاح يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

السعودية تجدد التحذير من السفر للدول المحظورة بسبب تحورات كورونا اقتصاد السعودية السعودية تجدد التحذير من السفر للدول المحظورة بسبب تحورات كورونا

كما أبانت أن هذه الخطوة تأتي تواصلاً لجهود الوزارة لمنع العدوى وحماية للمجتمع من مضاعفات الفيروس، لافتة إلى أن الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.

إلى ذلك أهابت بالجميع المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال "تطبيق صحتي"، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

يذكر أن الوزارة كانت أعلنت السبت وصول العدد الإجمالي من الجرعات المعطاة من لقاح كورونا إلى أكثر من 24 مليون جرعة، عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدق ما سترى.. شجار بين قردة وسط تايلاند بسبب كورونا لن تصدق ما سترى.. شجار بين قردة وسط تايلاند بسبب كورونا
"ميت" عاد للحياة بعد 45 عاماً.. هذا ما حصل لعائلته
الأكثر قراءة
مشهد مرعب.. سعودية تصطدم بسيارتها في محطة وقود مشهد مرعب.. سعودية تصطدم بسيارتها في محطة وقود
السعودية: نقف إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس السعودية: نقف إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس
التحالف: تدمير مُسيرتين و4 صواريخ باليستية باتجاه جازان التحالف: تدمير مُسيرتين و4 صواريخ باليستية باتجاه جازان
استئناف مشروع التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام استئناف مشروع التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام
في عملية مدتها 8 ساعات.. فصل توأم طفيلي يمني بالرياض في عملية مدتها 8 ساعات.. فصل توأم طفيلي يمني بالرياض
بضوابط احترازية عالية.. فنادق مكة تستعد لاستقبال المعتمرين بضوابط احترازية عالية.. فنادق مكة تستعد لاستقبال المعتمرين
قبل أن تذهب
مطالبات شعبية بفتح ملف ثروة راشد الغنوشي
مطالبات شعبية بفتح ملف ثروة راشد الغنوشي
اكتشف المزيد