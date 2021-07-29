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النيابة تأمر بالقبض على شخصين يرسمان بشكل مخالف على الحوائط

النيابة العامة السعودية
شعار النيابة العامة السعودية

النيابة تأمر بالقبض على شخصين يرسمان بشكل مخالف على الحوائط

الجريمة تمثلت في انتهاكهما لأحكام نظامي حماية المرافق العامة ومكافحة جرائم المعلوماتية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

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أمرت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، بالقبض على شخصين امتهنا رسم صور أشخاص على الحوائط في محافظة رفحاء.

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وصرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن هذا القرار جاء "بناءً على ما تم رصده من قيام المواطن سلطان بن ح ع، بالاتفاق مع المواطن هايس بن م ش، ويمتهن الأخير منهما الرسم على الحوائط، والقيام برسم صورة أحد الأشخاص على جدار في مكان عام في محافظة رفحاء، واعتياد الأول منهما على تبني هذه السلوكيات بمقابل مادي، والاجتماع بمن يمتهنون الرسم على الجدران للقيام برسومات للغير، وبطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، ونشر هذه الرسومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولما ينطوي عليه هذا النشاط المُجرم من انتهاكه لأحكام نظامي حماية لمرافق العامة ومكافحة جرائم المعلوماتية، وما يتضمنه من الإساءة للآخرين والاعتداء على الممتلكات، ومخالفة القيم الدينية والآداب العامة، وإحداث تشوه بصري للبيئة، ومخالفته لأنظمة التجارة بعدم الحصول على المتطلبات النظامية في هذا الشأن".

لذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض عليهما استنادً للمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية، وسرعة إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهما.

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