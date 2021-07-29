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الرياض.. نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني

البدء في عملية فصل التوائم

الرياض.. نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني

الربيعة: عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني كانت تسير أسرع من الخطة والحالة مستقرة

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الرياض - العربية.نت

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نجحت اليوم الخميس عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني، حيث تمت جميع مراحل العملية بنجاح.

وفي وقت سابق، كان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة، كشف أن عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني، تسير أسرع من الخطة التي وضعت لها، والحالة مستقرة، والعملية الآن بمرحلتها الخامسة، وهي فصل الحوض للجزء المتطفل وترميم الحوض للتوأم عائشة.

التوأم الطفيلي
التوأم الطفيلي

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن البرنامج تجاوز عمره ثلاثة عقود من الزمن، أجرى خلالها أكثر من 50 عملية من هذا النوع، حيث أصبحت المملكة من أكثر دول العالم خبرة في هذا المجال.

وأضاف: "تعكس هذه المسيرة مدى ما يلقى القطاع الصحي في المملكة من دعم كبير تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الطموحة بقيادة ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهذه المسيرة تؤكد اهتمام السعودية بالعمل الإنساني، إضافة إلى ريادتها في القطاع الصحي".

الاستعداد لبدء العملية صباح اليوم
الاستعداد لبدء العملية صباح اليوم

وأكد الدكتور الربيعة أن السعودية تعـد من أكبر الدول التي تقدم العمل الإنسان للعالم أجمع دون الاكتراث لأي اختلافات في الجنس أو اللون أو العرق أو حدود أو سياسة، وهذه الرسالة موجودة أيضاً في برنامج فصل التوائم السيامية.

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يُذكر أن السعودية تتصدر دول العالم في عدد عمليات فصل التوائم السيامية التي أجراها البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، بدعم القيادة الرشيدة، حيث أجريت أول عملية فصل توأم سيامي بالمملكة عام 1990م، تم فيها دراسة 117 حالة توأم سيامي من 22 دولة في ثلاث قارات حول العالم، بمجموع عدد ساعات وصلت قرابة 570 ساعة، وأطول عملية منها استغرقت 23 ساعة ونصف الساعة.

ويعكس هذا النجاح في عمليات فصل التوائم التطور الكبير في المجال الصحي للمملكة، حيث وصل عدد الفريق الطبي والجراحي في بعض العمليات إلى 35 مختصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض.

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