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في هذه المدينة السعودية.. صيف ماطر وشلالات تنهمر بين جبالها

وادي الغيل الذي يعد متنفسا سياحيا بمدرجات زراعية

في هذه المدينة السعودية.. صيف ماطر وشلالات تنهمر بين جبالها

مركز "خاط" من الوجهات السياحية التي تستقطع السياح من داخل وخارج السعودية، باعتبارها أحد المصايف الطبيعية

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العربية.نت - حامد القرشي تصوير - ناصر العمري

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بأجواء صيفية معتدلة، ومناخ ماطر منعش، كست أرضها خضرة وانحدرت من جبالها الشلالات المائية، التي تتخللها المدرجات الزراعية من كل صوب، هذا ما يشهده مركز "خاط بمحافظة المجاردة في عسير جنوب السعودية".

يعتبر مركز "خاط" من الوجهات السياحية التي تستقطع السياح من داخل وخارج السعودية، باعتبارها أحد المصايف الطبيعية. المهتم بتاريخ "خاط" وأحد سكانها "صاحب العمري"، يقول لـ"العربية.نت": يوجد في المركز العديد من المواقع السياحية، ومن أهمها قرية "غية" التي تعتبر من أبرز المعالم السياحية وهي عبارة عن قرية بركانية تعانق السحاب وتنام على الصخور.

سياحة الطبيعة
سياحة الطبيعة

وكذلك وادي "الغيل" الذي يعد متنفسا سياحيا بمدرجات زراعية تنتج الموز والكادي وشجرة البن، كما يتميز الوادي بأجوائه المعتدلة صيفاً وشتاء، بالإضافة إلى قرية "آل شعثاء" ذات الطبيعة الساحرة التي تكسوها مدرجات زراعية خلابة، كما يوجد في خاط وادي السليل وهو موقع سياحي جميل، يمتاز بكثرة أشجاره الخضراء والطبيعة الفاتنة.

قرية غية التي تنام على الصخور البركانية
قرية غية التي تنام على الصخور البركانية

جبل تهوي

وأضاف: "في خاط يوجد جبل "تهوى" الذي يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر نحو 1700 متر، ويشتهر الجبل بكثرة مغاراته وأشجاره الكثيرة، إلى جانب الكثير من المزارع والعيون، ولم تقف الجبال عائقًا أمام الطرق والمنازل، إذ سيجد المار نفسه في طرقات تعبر بين هذه الجبال، فيما ستكون مشاهد المنازل التي تتسلل بين الجبال نحو الأعماق مألوفة في كل الاتجاهات، نظرًا إلى طبيعة الموقع الذي تسيطر الجبال على الأجزاء الشرقية منه، وهناك مساحات واسعة استغلها السكان في تكوين مزارع وبناء منازل خاصة.

مواقع تراثية تكسوها غابات خضراء
مواقع تراثية تكسوها غابات خضراء
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