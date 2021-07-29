متنزه جنوب السعودية على حافة جبل شاهق يطل على واديين

أصبح متنزه "المحطورة" بجبل القهر بمحافظة الريث، معلماً سياحياً فريداً من نوعه، وامتلاكه مقومات جمالية جاذبة، نظير وقوعه وسط جبال شاهقة، ووديان تكسوها خضرة الأشجار وتغطيها في غالب الأيام موجات الضباب، مما خصص جزء منه اشتهر باسم "مطل المحطورة" نظير إطلالته الفريدة على سفوح الجبل.

محافظة الريث بمنطقة جازان جنوب غربي السعودية، يقصدها العديد من الزوار، في حين يحظى متنزه "المحطورة" بالنصيب الأسد من تواجد السياح فيه، خاصة حين هطول الأمطار وتكون الشلالات المتدفقة من سفوح الجبال المحيطة بالمتنزه، ليكون مطل متنزه المحطورة الأكثر رغبة في الوقوف عليه ومشاهدة جمالية الجبال، كما توجد في المحافظة العديد من المتنزهات الطبيعية، منها متنزه "ضال" ومتنزه المسانات والواديين والشامية.

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وشهد "مطل متنزه المحطورة" هذه الأيام إقبالًا كبيرًا من قبل الأهالي والزوار، من داخل المحافظة وخارجها، للاستمتاع بالأجواء الماطرة والجلسات المطلة، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

إطلالة على الوادي

فيما بين أحد سكان المنطقة متعب اليامي، أن متنزه المحطورة بمحافظة الريث من الأماكن المميزة في المنطقة، حيث يطل على وادي بيش والوهيدة، ناهيك عن الأجواء الجميلة التي تشهدها المنطقة، كما أن هناك جلسات خاصة مطلة للعائلات، مما أدى إلى جذب المتنزهين بشكل كبير إلى هذا المكان الرائع.

المصور علي الريثي وثق جماليات مطل المحطورة بصورة جسدت روعة الطبيعة فيه، وفي حديثه لـ"العربية.نت" أوضح أن المطل يعتبر من أهم المواقع الجاذبة للسياح والمصورين، ويوجد به العديد من المواقع الأثرية التي ما زالت تحتاج مزيداً من البحث والتنقيب لمعرفة الحقبة الزمنية التي ترجع لها.

تطور عمراني

وتقع محافظة الريث في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة جازان وتبعد عنها حوالي 150 كلم، ويحدها من الشرق وادي الحياة التابع لمنطقة عسير وجبال الحشر، ومن الغرب مركز الحقو والفطيحة، ومن الشمال وادي بيش، ومن الجنوب محافظة هروب التي تعد من أقدم مراكز الإمارة في منطقة جازان، حيث تم افتتاح أول مركز للإمارة في قرية مقزع.

وشهدت محافظة الريث خلال الخمس سنوات الماضية تطوراً عمرانياً بعد وصول الطرق إلى مناطق كثيرة في المحافظة، حيث شقت المحافظة بداية من الحقول، مروراً بوادي لجب إلى وادي عمود وأيضاً حظيت المحافظة بالعديد من المشاريع الحكومية التنموية.