.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التحالف: إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة

مسيرة حوثية الحوثيون الحوثيين - طائرة درون مفخخة
مسيرة حوثية

التحالف: إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة

التحالف: جهودنا أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، بإحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة.

ونوه التحالف باستمرار تهديد الميليشيات الحوثية وبدعم إيراني لخطوط الملاحة البحرية العالمية.

وأكد التحالف أن جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، السبت الماضي، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي نحو جازان جنوب السعودية.

وقال إن محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

كما أعلن عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية 4 مسيرات أطلقها الحوثي نحو المنطقة الجنوبية، منها مسيرة استهدفت خميس مشيط، مشيرا إلى استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما قال "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية".

التحالف: تدمير مسيّرة حوثية أطلقت نحو جنوب السعودية السعودية التحالف: تدمير مسيّرة حوثية أطلقت نحو جنوب السعودية

يذكر أنه في 3 يوليو الجاري، كان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن إحباط "عمل عدائي وشيك".

وقال التحالف: "قواتنا المشتركة اتسمت بالكفاءة وأحبطت عملاً عدائياً وشيكاً". وأكد التحالف "اعتراض وتدمير هدف جوي معاد أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية".

ومنذ فترة تواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدق.. 12 فائدة صحية لأوراق الموز! لن تصدق.. 12 فائدة صحية لأوراق الموز!
الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن.. الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن..
الأكثر قراءة
للمتعافين من كورونا.. خبر سار من الصحة السعودية عن اللقاح للمتعافين من كورونا.. خبر سار من الصحة السعودية عن اللقاح
السعودية تفتح أبوابها للسياح بدءا من هذا التاريخ السعودية تفتح أبوابها للسياح بدءا من هذا التاريخ
ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني  ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني 
في هذه المدينة السعودية.. صيف ماطر وشلالات تنهمر بين جبالها في هذه المدينة السعودية.. صيف ماطر وشلالات تنهمر بين جبالها
الرياض.. نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني الرياض.. نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني
تفاصيل جريمة الداعشي الذي نُفذ بحقه حد الحرابة قتلاً تفاصيل جريمة الداعشي الذي نُفذ بحقه حد الحرابة قتلاً
قبل أن تذهب
واشنطن بوست: "دلتا" قد تشكل فيروسًا جديدًا بسبب شراستها وسرعة انتقالها
واشنطن بوست: "دلتا" قد تشكل فيروسًا جديدًا بسبب شراستها وسرعة انتقالها
اكتشف المزيد