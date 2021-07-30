.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني 

ياسمين الدباغ وتهاني القحطاني
ياسمين الدباغ وتهاني القحطاني

ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني

القحطاني أنهت مشاركتها في منافسات الجودو بعد خسارتها أمام لاعبة إسرائيلية بينما تركت الدباغ الأولمبياد بعد حلولها في المركز التاسع خلال تصفيات سباق الـ100 متر

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

أعربت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عضو اللجنة الأولمبية الدولية وعضو وفد السعودية الأولمبي، اليوم الجمعة، عن فخرها بمشاركة اللاعبتين السعوديتين ياسمين الدباغ وتهاني القحطاني في أولمبياد طوكيو وتمثيلهما للمملكة.

وقالت الأميرة ريما: "فخورة جداً بياسمين الدباغ، وتهاني القحطاني، لتمثيلهما المرأة السعودية في مجال الرياضة.. ها نحن نأتي".

وكانت لاعبة الجودو تهاني القحطاني قد أنهت مشاركتها في منافسات الجودو في دورة الألعاب الأولمبية، بعد خسارتها أمام اللاعبة الإسرائيلية راز هيرشوكو.

بدورها أنهت العداءة ياسمين الدباغ مشاركتها في الأولمبياد بعد حلولها في المركز التاسع وتسجيلها زمن 13.34 خلال التصفيات ما قبل الإقصائية لسباق الـ100 متر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدق.. 12 فائدة صحية لأوراق الموز! لن تصدق.. 12 فائدة صحية لأوراق الموز!
الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن.. الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن..
الأكثر قراءة
للمتعافين من كورونا.. خبر سار من الصحة السعودية عن اللقاح للمتعافين من كورونا.. خبر سار من الصحة السعودية عن اللقاح
السعودية تفتح أبوابها للسياح بدءا من هذا التاريخ السعودية تفتح أبوابها للسياح بدءا من هذا التاريخ
الرياض.. نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني الرياض.. نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني
باريس: ندين بشدة هجمات الحوثيين التي تحاول استهداف السعودية باريس: ندين بشدة هجمات الحوثيين التي تحاول استهداف السعودية
في هذه المدينة السعودية.. صيف ماطر وشلالات تنهمر بين جبالها في هذه المدينة السعودية.. صيف ماطر وشلالات تنهمر بين جبالها
تفاصيل جريمة الداعشي الذي نُفذ بحقه حد الحرابة قتلاً تفاصيل جريمة الداعشي الذي نُفذ بحقه حد الحرابة قتلاً
قبل أن تذهب
موقع أميركي: واشنطن ترصد أنشطة إيران النووية عبر الذكاء الصناعي
موقع أميركي: واشنطن ترصد أنشطة إيران النووية عبر الذكاء الصناعي
اكتشف المزيد