ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني 

أعربت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عضو اللجنة الأولمبية الدولية وعضو وفد السعودية الأولمبي، اليوم الجمعة، عن فخرها بمشاركة اللاعبتين السعوديتين ياسمين الدباغ وتهاني القحطاني في أولمبياد طوكيو وتمثيلهما للمملكة.

So very proud of Yasmeen Aldabbagh & Tahani Al-Gahtani for their representation of Saudi women in the ultimate field of sports: The Olympics... 2024 here we come!! 🇸🇦💚🇸🇦#RepresentationMatters #Tokyo2020 @Olympics @saudiolympic pic.twitter.com/XQsjcm3BQM — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) July 30, 2021

وقالت الأميرة ريما: "فخورة جداً بياسمين الدباغ، وتهاني القحطاني، لتمثيلهما المرأة السعودية في مجال الرياضة.. ها نحن نأتي".

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وكانت لاعبة الجودو تهاني القحطاني قد أنهت مشاركتها في منافسات الجودو في دورة الألعاب الأولمبية، بعد خسارتها أمام اللاعبة الإسرائيلية راز هيرشوكو.

بدورها أنهت العداءة ياسمين الدباغ مشاركتها في الأولمبياد بعد حلولها في المركز التاسع وتسجيلها زمن 13.34 خلال التصفيات ما قبل الإقصائية لسباق الـ100 متر.