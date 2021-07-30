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سعوديون يطلقون منصة "اكتشف الباحة" لهذا السبب

خلال توثيق المعالم في الباحة
خاص

سعوديون يطلقون منصة "اكتشف الباحة" لهذا السبب

المشرف العام على المنصة يتحدث إلى "العربية.نت" عن فكرة المشروع

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العربية.نت - حامد القرشي

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مهندس سعودي أخذ على عاتقه توثيق معالم منطقة الباحة، ليجمع معالمها وتراثها ومشاهد الطبيعة فيها، تحت منصة أطلقها باسم "اكتشف الباحة" والتي لاقت رواجاً واسعاً على منصات التواصل، ليشاهد العالم مخزون ما تمتلكه المنطقة من المقومات السياحية.

المهندس هاني رجب، المشرف العام على منصة "اكتشف الباحة" تحدث إلى "العربية.نت" عن فكرة المشروع، يقول: أطلقت "اكتشف الباحة" بهدف التسويق السياحي والتراثي، والتعريف بمنطقة الباحة التي تقع جنوب غرب السعودية، من خلال إبرار معالمها وتراثها للسائح والمصطاف، ليجد دليلا واضحاً للعديد من البرامج المجدولة لزيارتها والاستمتاع بأجوائها، بالإضافة إلى استحداث التجارب السياحية المنوعة والمتأصلة من تاريخ المنطقة وعراقتها.

وأضاف: "نحن فريق سعودي يعمل بشغف لأجل إبراز كنوز المنطقة، واستخدام أحدث التقنيات للتعريف بتراثها وجمال معالمها الأثرية وطبيعتها الساحرة، كما تساهم المنصة في تمكين ودعم الشباب السعودي في المشاركة بصناعة السياحة، وتثقيفهم من خلال تطبيق ونشر أفضل الممارسات المتبعة، وتطبيق الاستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وفق رؤية 2030".

اكتشاف معالم الطبيعة في الباحة
اكتشاف معالم الطبيعة في الباحة

حديقة الحجاز

وقال: "تتكون الباحة من 9 محافظات و42 مركزاً، وتحتوي على 1200 قرية، فيما كان يطلق عليها قديما (حديقة الحجاز) مما حباها الله من وفرة في المنتجات الزراعية والمياه.

م.هاني رجب
م.هاني رجب

وأبان خلال حديثه: "تتميز الباحة بوجود العديد من الأماكن التاريخية، إلى جانب العديد من الأسواق الشعبية والحرف اليدوية التي تتميز بها المنطقة، والبالغ عددها 25 سوقا شعبيا، أهمها سوق الخميس وسوق السبت في المندق وبلجرشي وسوق الأحد في قلوة وكذلك سوق الثلاثاء في المخواة وسوق الجمعة في العقيق، كما تنتشر بها الآثار والحصون والمباني والقرى التراثية المختلفة، بالإضافة إلى المتنزهات والغابات الكثيفة.

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وأوضح، يوجد في الباحة أكثر من 40 غابة تحيط بها، ويمر بها طريق درب الفيل من شمال محافظة العقيق بجانب المطار الإقليمي، كمل يوجد بها المرصد الفلكي بقرية الموسى التراثية لمعرفة مواسم الزراعة.

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