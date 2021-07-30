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فنان العرب يشعل صيف "الباحة".. والمهندس يستهل صيف "أبها"

محمد عبده
محمد عبده

فنان العرب يشعل صيف "الباحة".. والمهندس يستهل صيف "أبها"

غنى ما يقارب 15 أغنية حيث جاءت أغنية "حبيبتي ردي سلامي" بموسيقاها الممتعة وكلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن لتحرك سكون المسرح

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الرياض - العربية.نت

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غير الفنان محمد عبده بأغنية "ظبي الجنوب" لإرضاء جمهوره في منطقة الباحة - جنوب السعودية - حين أضاف اسم قبيلتي "غامد وزهران" ضمن كلمات الأغنية ليصدح الجمهور بالإعجاب والهتاف والتصفيق، وذلك في أولى حفلات "الهيئة العامة للترفيه" الغنائية، بالتعاون مع روتانا، على مسرح القرية التراثية بمراوة، والمتسع لأكثر من 5000 شخص.

وكان قد استهل فنان العرب محمد عبده الحفلة بأغنية "حدثينا يا روابي نجد"، ثم أبدع في رائعته "يا غايبة"، وتفاعل الجمهور مع أغنية "ديرتي الخضراء" ومع صوت أبو نورة وهو يشدو "باحة تعالي للضباب".

محمد عبده خلال الحفل
محمد عبده خلال الحفل

وتابع فنان العرب سهرته بكل إمتاع، وغنى ما يقارب 15 أغنية، حيث جاءت أغنية "حبيبتي ردي سلامي" بموسيقاها الممتعة وكلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، لتحرك سكون المسرح بترديد كلمات الأغنية.

كما شدا فنان العرب بأغنية "معك التحية يا نسيم الجنوبي"، من كلمات خالد الفيصل، أعقبها بأغنية "يا بنت النور"، "جرح العيون"، "ظبي الجنوب"، "وكلك نظر"، و"عيوني حزينة".

ومن أغانيه الجديدة غنى "أخطيت في حقي" لتركي آل الشيخ وألحان نواف عبدالله، وتابع بغناء عدد من أغانيه القديمة، والتي تفاعل معها الجمهور، ومنها "صبيا، لا يطول غيابك، المعاناة".

محمد طاهر خلال الحفلة
محمد طاهر خلال الحفلة

المواهب الشابة

وشارك الفنان محمد طاهر مع فنان العرب في الأمسية ضمن مبادرة رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل شيخ لدعم المواهب الوطنية الصاعدة.

وفاجأ الفنان الشاب محمد طاهر جمهور الباحة بأغنيته الجديدة، وأهداها للأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، كما غنى للفنان أبو بكر سالم "عادك إلا صغير"، وأغنية "ما يكفيني معك بعض الأوقات"، و" لا تعقد المسألة"، وختم فقرته الغنائية بأغنية وطنية "كلنا سلمان كلنا محمد".

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ماجد المهندس في أبها

من جهة أخرى، أعلن الفنان ماجد المهندس عبر حساباته بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، عن نفاد تذاكر حفلته في مدينة أبها، ضمن حفلات برنامج صيف السعودية 2021، والتي تحمل شعار "صيفنا على جوك"، ونشر المهندس صورة من الملصق الدعائي للحفل معلقاً عليه: "نفاد تذاكر حفل أبها، موعدنا بطرب ما له حدود الجمعة المقبلة في أبها".

وسيقام اليوم الجمعة 30 يوليو في مدينة أبها على مسرح طلال مداح المعروف بـ"المفتاحة"، وستذاع كواليس الحفل عبر تطبيق "فن بوكس" التابع لمجموعة "روتانا".

ماجد المهندس
ماجد المهندس
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