الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم السبت، طائرة مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها.

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يذكر أن التحالف كان قد أفاد أمس الجمعة، بإحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة.

ونوه التحالف باستمرار تهديد الميليشيات الحوثية وبدعم إيراني لخطوط الملاحة البحرية العالمية.

وأكد التحالف أن جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، السبت الماضي، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي نحو جازان جنوب السعودية.

وقال إن محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

ومنذ فترة تواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.