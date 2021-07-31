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الفنان "المهندس" يتغنى بغيمة جنوبية في أبها

ماجد المهندس
ماجد المهندس

الفنان "المهندس" يتغنى بغيمة جنوبية في أبها

تأتي مشاركة "رامي" ضمن مبادرات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ لدعم المواهب السعودية الشابة

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العربية.نت - مريم الجابر

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أشعل الفنان "ماجد المهندس" أولى الحفلات الغنائية في أبها على مسرح طلال مداح بالمفتاحة، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه وبشراكة مع "روتانا"، في شارك في الحفلة الفنان "رامي عبدالله" والذي قدم حزمة من الأغاني منها "ما أطولك يا ليل، ويا أهل الطرب، تقف على طرف الحاجب، وراية التوحيد"، وتأتي مشاركة "رامي" ضمن مبادرات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ لدعم المواهب السعودية الشابة.

ماجد المهندس لاقى استقبالا حافلاً في مدينة أبها منذ اللحظة الأولى لصعوده خشبة مسرح طلال مداح، فافتتح حفله بفقرته الغنائية بأغنية "فهموه" تلاها بأغنية "تعال" و"تحبك روحي"، في حين لم يغفل المهندس عن مخاطبة جمهوره بأغنية "يا ليالي خبريهم"، وغنى من جديده أغنية "الفاتنة" التي تفاعل معه الجمهور بترديد كلماتها.

رامي عبدالله
رامي عبدالله

عقبها شدا بعده أغاني رومانسية منها "أنا مسير - الدنيا دواره – شفتك - واهيامه قلبي – هدوء - رفوف الذكريات، ثم غازل جمهوره الجنوبي بأغنية "غيمة جنوبية" وختم الأمسية بأغنيته الوطنية "أنت ملك"، كما استغل الفنان المهندس فرصة غنائه على مسرح طلال مداح وحرص على تقديم أغنية للراحل الكبير بعنوان "الله يرد خطاك".

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