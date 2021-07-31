وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

توفيت اليوم السبت، الفنانة الكويتية انتصار الشراح بعد صراع مع المرض، في العاصمة البريطانية لندن، حين تلقيها العلاج في لندن بعد أن دخلت مستشفى ويلستون قبل أن تفارق الحياة.

وبحسب مصادر، شهدت الفنانة انتصار في الساعات الأخيرة من حياتها تدهوراً سريعاً في حالتها الصحية، حيث وضعت تحت أجهزة التنفس الاصطناعي وكانت في حالة صعبة.

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ونعتها الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر تدوينة على حسابها بموقع التدوينات "تويتر" قائلة: ‏إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية انتصار الشراح، بعد صراع مع المرض، بالعاصمة البريطانية بمستشفى وليستون، عزاؤنا إلى عائلتها، ولكل محبيها، رحلت بنت شارد بن جمعة من نفس الأرض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار".

في حين نعاها عدد كبير من الشخصيات الفنية والإعلامية، داعين لها بالرحمة والمغفرة، فقالت الإعلامية أسرار زكريا الأنصاري في تغريدة على "تويتر": وصلني الخبر، فمرّت بذاكرتي مشاهد سريعة لها؛ من مسرح إلى شاشة فأدركت كم هي جزء أصيل من حياتنا، طفولتنا، ذكرياتنا، ضحكاتنا وكل الأشياء التي كبرنا عليها ونحن نحبها جداً، نحب شخصياتها، طلتها، صوتها المميز، خفة ظلها، احترامها وأدبها. اللهم ارحم #انتصار_الشراح وأسكنها فسيح جناتك.

ونعى الإعلامي الإماراتي فارس عوض الراحلة قائلاً: "رحم الله الفنانة القديرة رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".