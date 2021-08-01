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السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط

وزارة التعليم السعودية

السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة التعليم في السعودية اليوم الأحد، أن الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة خلال تغريدة على تويتر، أن "المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ ستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق".

كانت وزارتا التعليم والصحة في السعودية اشترطتا على جميع الطلبة ومنسوبي التعليم ممن أعمارهم 12 عاماً وأكثر الحصول على جرعتين من لقاح كورونا لعودة آمنة قبل بدء العام الدراسي 1443هـ.

وشددت على جميع الطلبة الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما، والعاملين في قطاع التعليم، ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بشكل كامل، وذلك "لعودة آمنة" قبيل بدء العام الدراسي الجديد، نهاية أغسطس.

كما قالت الوزارتان في بيان مشترك إن التشديد الأخير يأتي "استعدادا للعودة الحضورية للعام الدراسي المقبل، وحفاظا على سلامة المجتمع التعليمي".

بينما تعهدت وزارة الصحة بأنها ستقوم بتوفير اللقاحات وكذلك المواعيد للطلاب والطالبات المشمولين بالقرار، إلى جانب الكوادر التعليمية والتدريبية والإدارية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وفي مايو، أكدت وزارة التعليم أنها أقرت - بعد اتفاقها مع وزارة الصحة- خطة عودة التعليم والتي تتضمن أربع نقاط أساسية، لضمان استمرار العملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات السلامة العامة في ظل جائحة كورونا.

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