السعودية.. تلقي جرعتي لقاح ‎كورونا شرط العودة للمدارس

أكدت وزارة التعليم ووزارة الصحة في السعودية لجميع الطلبة ومنسوبي التعليم ممن أعمارهم 12 عاماً وأكثر؛ بالحصول على جرعتين من لقاح كورونا لعودة آمنة قبل بدء العام الدراسي 1443هـ.

وشددت على جميع الطلبة الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما، والعاملين في قطاع التعليم، ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بشكل كامل، وذلك “لعودة آمنة” قبيل بدء العام الدراسي الجديد، نهاية أغسطس.

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الاستعداد للعودة

كما قالت الوزارتان في بيان مشترك إن التشديد الأخير يأتي "استعدادا للعودة الحضورية للعام الدراسي المقبل، وحفاظا على سلامة المجتمع التعليمي".

وفي تفاصيل البيان، أكدت الوزارتان على ضرورة تلقي اللقاح كاملا لجميع الطلاب والطالبات فوق 12 عاما والعاملين في قطاع التعليم، بالإضافة إلى طلبة الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وحث البيان الفئات المشمولة على الإسراع بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، "لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي في 29 أغسطس 2021"، وذلك لإتاحة فرصة ثلاثة أسابيع فاصلة بينهما.

توفير اللقاحات

كما، تعهدت وزارة الصحة بأنها ستقوم بتوفير اللقاحات وكذلك المواعيد للطلاب والطالبات المشمولين بالقرار، إلى جانب الكوادر التعليمية والتدريبية والإدارية، قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وفي مايو، أكدت وزارة التعليم أنها أقرت - بعد اتفاقها مع وزارة الصحة- خطة عودة التعليم والتي تتضمن أربع نقاط أساسية، لضمان استمرار العملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات السلامة العامة في ظل جائحة كورونا.

ونصت الترتيبات التي تم الإعلان عنها، آنذاك، على عودة أعضاء الهيئات التدريسية إلى مقرات العمل في المدارس والكليات والجامعات والمعاهد ومؤسسات التدريب المهني، وسيكون عليهم أخذ جرعات كاملة للقاحات كورونا، والتي ستكون متطلبا لدخول هذه المباني، وقالت السلطات إنه سيتم التأكد من هذا الأمر باستخدام تطبيقات "توكلنا" و"تباعدنا".