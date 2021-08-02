الصحة السعودية: ضرورة تطعيم الطلبة قبل هذا التاريخ

شددت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، على ضرورة تلقي جميع الطلاب والطالبات الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ 8 أغسطس، وذلك تواصلاً لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس، لا سيما مع توفر المواعيد في مراكز اللقاحات في كافة مناطق ومحافظات المملكة.

وكتبت الوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر": "على جميع الطلاب والطالبات ضرورة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ 8 أغسطس للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول حيث أن المدة بين الجرعتين هي 3 أسابيع".

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كما أوضحت أن الطلاب في الفئة العمرية 12 عاماً وأكثر هم من يتطلب حصولهم على اللقاح.

الدراسة حضورية

يشار إلى أن المتحدثة باسم وزارة التعليم كانت ذكرت الأحد على حسابها في "تويتر"، أن "الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح".

وأضافت: "أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق".

ستكون الدراسة حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح، أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق. #لعودة_آمنة بادروا بأخذ اللقاح pic.twitter.com/kohy6UhYJA — المتحدث الرسمي باسم التعليم العام (@spokesp_moe) August 1, 2021

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 527877، والوفيات 8259، فيما تعافى 508994.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات كورونا.