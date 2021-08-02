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الصحة السعودية: ضرورة تطعيم الطلبة قبل هذا التاريخ

لقاح كورونا

الصحة السعودية: ضرورة تطعيم الطلبة قبل هذا التاريخ

على جميع الطلاب والطالبات ضرورة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 8 أغسطس للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول

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العربية.نت - نادية الفواز

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شددت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، على ضرورة تلقي جميع الطلاب والطالبات الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ 8 أغسطس، وذلك تواصلاً لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس، لا سيما مع توفر المواعيد في مراكز اللقاحات في كافة مناطق ومحافظات المملكة.

وكتبت الوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر": "على جميع الطلاب والطالبات ضرورة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ 8 أغسطس للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول حيث أن المدة بين الجرعتين هي 3 أسابيع".

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كما أوضحت أن الطلاب في الفئة العمرية 12 عاماً وأكثر هم من يتطلب حصولهم على اللقاح.

الدراسة حضورية

يشار إلى أن المتحدثة باسم وزارة التعليم كانت ذكرت الأحد على حسابها في "تويتر"، أن "الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح".

وأضافت: "أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق".

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 527877، والوفيات 8259، فيما تعافى 508994.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات كورونا.

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