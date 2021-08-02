.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مباحثات سعودية جزائرية حول التطورات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان

مباحثات سعودية جزائرية حول التطورات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان عبّر عن تطلعه للعمل مع رمطان لعمامرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً، الاثنين، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر رمطان لعمامرة، هنأه خلاله بتوليه مهامه وزيراً لخارجية الجزائر، معبراً عن تطلعه للعمل معه في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون
خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟ خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟
الأكثر قراءة
هذه الدول يسمح لمواطنيها بدخول السعودية بتأشيرة سياحية هذه الدول يسمح لمواطنيها بدخول السعودية بتأشيرة سياحية
شركة البحر الأحمر للتطوير تحتفي بمليون ساعة عمل آمنة شركة البحر الأحمر للتطوير تحتفي بمليون ساعة عمل آمنة
في الرياض.. هذا موعد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في الرياض.. هذا موعد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
"كاكست" تطور مهارات الموهوبين في البحث والابتكار
الغرباء حقيقةً الغرباء حقيقةً
مباحثات سعودية جزائرية حول التطورات الإقليمية والدولية مباحثات سعودية جزائرية حول التطورات الإقليمية والدولية
قبل أن تذهب
شباب النهضة تطالب الغنوشي بتحمل المسؤولية والاعتراف بالخطأ
شباب النهضة تطالب الغنوشي بتحمل المسؤولية والاعتراف بالخطأ
اكتشف المزيد