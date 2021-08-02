مباحثات سعودية جزائرية حول التطورات الإقليمية والدولية

أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً، الاثنين، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر رمطان لعمامرة، هنأه خلاله بتوليه مهامه وزيراً لخارجية الجزائر، معبراً عن تطلعه للعمل معه في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".