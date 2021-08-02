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هذه الدول يسمح لمواطنيها بدخول السعودية بتأشيرة سياحية

مطار الملك خالد الدولي

هذه الدول يسمح لمواطنيها بدخول السعودية بتأشيرة سياحية

ستكون التأشيرة الإلكترونية متعددة الدخول ولمدة عام واحد، ما يسمح للسياح بقضاء ما يصل إلى 90 يوماً في السعودية

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العربية.نت - نادية الفواز

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بعد أن فتحت السعودية أبوابها للعالم من جديد وبعد عام ونصف تقريباً من انتشار جائحة كورونا، خصّصت موقعاً إلكترونياً لتسجيل كل مَن يرغب في زيارتها والحصول على تأشيرتها السياحية الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية السريعة وسهلة الاستخدام التي يمكن للسيّاح والزوّار حاملي جنسية 49 دولة مؤهلة التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية واكتشاف كرم الضيافة للشعب السعودي والتراث الغني والثقافة النابضة بالحياة والمناظر الطبيعية المتنوعة من جبال أبها إلى شواطئ البحر الأحمر إلى رمال الربع الخالي المتحركة وغيرها من الوجهات السياحية والرحلات البحرية والجزر.

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وستكون التأشيرة الإلكترونية متعددة الدخول ولمدة عام واحد؛ ما يسمح للسياح بقضاء ما يصل إلى 90 يوماً في المملكة ومعايشة الأنشطة المتعلقة بالسياحة والعمرة، ووفق الاحترازات والشروط التي أعلنتها المملكة وهي التحصين الكامل بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة وفحص البي سي آر والتسجيل في بوابة مقيم الإلكترونية.

الجنسيات المؤهلة

مواطنو الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأندورا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهولندا وهنغاريا وآيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين ولتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو والجبل الأسود والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا وسان مارينو وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وأوكرانيا والمملكة المتحدة. وبروناي والصين "بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو" واليابان وكازاخستان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأوقيانوسيا وأستراليا ونيوزيلندا.

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