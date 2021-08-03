السعودية: نثق في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الحالية

أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، مجددا على "وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس".

وقال المجلس إنه يثق في "قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الحالية".

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ودعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي "للوقوف إلى جانب تونس لمواجهة تحدياتها".

وفي الشأن التونسي، أعلن المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الثلاثاء، دعم القرارات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي التي جاءت استجابة لمتطلبات التونسيين وحلاً أخيرا للخروج من الأزمة.

وأكد المتحدث باسم اتحاد الشغل أن وقت الحوار انتهى ولا مجال للعودة إلى الوراء بشأن عودة أعمال البرلمان.

كما دعا الطاهري إلى الإسراع في الإعلان عن الحكومة الجديدة للخروج من الأزمة الحالية.

وقال إن تشكيل الحكومة في أسرع وقت هي أبرز الضمانات التي يطلبها الاتحاد ولا يمكن لتونس أن تنتظر 30 يوما لتشكيل الحكومة.

وعيّن الرئيس سعيّد، حتّى الآن 3 أسماء لتسيير أبرز الوزارات، حيث اختار مستشاره الأمني خالد غرسلاوي للإشراف على وزارة الداخلية، وقام بتكليف امرأة بتسيير أعمال وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وهي سهام البوغديري، وتسمية الخبير في تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي نزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.