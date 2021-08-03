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وزير الخارجية السعودي: نعمل مع واشنطن على ضمان الملاحة البحرية العالمية

الأمير فيصل بن فرحان كلين
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله

وزير الخارجية السعودي: نعمل مع واشنطن على ضمان الملاحة البحرية العالمية

وزير خارجية السعودية: إيران فاعل سلبي في المنطقة بتزويدها الحوثيين بالأسلحة لتهديد الملاحة

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دبي - العربية.نت

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قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تعمل مع واشنطن على ضمان الملاحة البحرية العالمية، وتناقش مع واشنطن قضايا تشغل البلدين من بينها إيران وعرقلتها للملاحة، لافتا إلى أن إيران تهدد عمليات الملاحة الدولية في الخليج.

وتابع الأمير فيصل خلال مشاركته في منتدى أسبن الأمني "التحدي الأكبر التوصل لاتفاق يضمن منع حصول إيران على سلاح نووي".

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وأضاف وزير الخارجية السعودي أن إيران فاعل سلبي في المنطقة بتزويدها الحوثيين بالأسلحة لتهديد الملاحة، وأن الحوثيين واصلوا استهداف المدنيين في السعودية واليمن رغم عرض السلام.

وأكد وزير الخارجية أنه بات واضحا أن الحوثيين يفضلون الحل العسكري في اليمن، مشددا على ضرورة قبول الحوثيين الحوار ليكونوا جزءا من مستقبل اليمن.

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