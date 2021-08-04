وفد عراقي من كبار علماء الشيعة والسنة يصل السعودية

وصل إلى السعودية وفد عراقي يضم كبار العلماء والمرجعيات الدينية في العراق، للمشاركة في "ملتقى المرجعيات العراقية" الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي في مكة.

ويسعى المشاركون في المؤتمر إلى وحدة الصَّف والرأي، وإلى التأكيد على تعزيز الأُخوّة الدينية بين السّنة والشيعة، والتأكيد أيضاً على مواجهة الطائفية وخطاب التطرف الديني أيّاً كان مصدره ومكانه وزمانه ومبرراته.

غدا.. كبار علماء الشيعة والسّنة في #العراق، يلتقون على طاولة واحدة في #مكة لأول مرة، برعاية رابطة العالم الإسلامي.#العربية pic.twitter.com/d8tsGitd4K — العربية (@AlArabiya) August 3, 2021