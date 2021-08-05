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السعودية.. هذه نسبة تحصين الطلاب والطالبات بلقاح كورونا

إعطاء اللقاح للفئات العمرية 12 - 18

السعودية.. هذه نسبة تحصين الطلاب والطالبات بلقاح كورونا

في التعليم الجامعي بلغت نسبة تحصين الطلاب والطالبات 85 بالمائة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

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كشفت وزارة التعليم في السعودية عن نسبة التحصين في التعليم العام والجامعي استعداداً لعودة آمنة‬ مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث بلغت نسبة تحصين الطلاب والطالبات 61 بالمائة، بينما بلغت نسبة تحصين منسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات والإداريين والموظفين 92 بالمائة.

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وأبانت على حسابها في "تويتر"، أنه في التعليم الجامعي بلغت نسبة تحصين الطلاب والطالبات 85 بالمائة، بينما الكادر الأكاديمي والموظفون بلغت نسبة التحصين 64 بالمائة.

وفي خطوة استباقية، ومن أجل عودة الدراسة الحضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا، أعلنت وزارة الصحة السعودية مؤخراً، بتغريدة عبر حسابها في "توتير"، أنه "حرصاً منا على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات من الفئة العمرية (١٢-١٨) عامًا فقد تم حجز مواعيد الجرعة الأولى لهم مسبقًا، و‏يمكنكم الآن الدخول على تطبيق صحتي أو توكلنا لمعرفة تفاصيل الموعد".

وقد أكدت الوزارة الاثنين الماضي على ضرورة تلقي جميع الطلاب والطالبات الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ 8 أغسطس، وذلك تواصلاً لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس، لا سيما مع توفر المواعيد في مراكز اللقاحات في كافة مناطق ومحافظات المملكة.

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