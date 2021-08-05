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السعودية.. كهوف جبلية وشلالات مائية تتربع وسط متنزه

منتزه ضال 1

السعودية.. كهوف جبلية وشلالات مائية تتربع وسط متنزه

يمتاز متنزه ضال بالطقس البارد طوال أيام السنة، وسط المدرجات الزراعية التي تدل على عظمة وإتقان سكان الجبل

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العربية.نت - نادية الفواز

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من بين أحضان الطبيعة وساحاتها الخضراء، يطل متنزه "ضال" الواقع في قلب جبل القهر بمحافظة الريث بجازان، بروعته الساحرة ليكون ضمن المعالم السياحية وأجمل المصايف السعودية، التي جمعت بين الإرث التاريخي وجمال المنطقة المليئة بالوديان والجبال والهضاب والسهول.

متنزه ضال
متنزه ضال

مشاهد خلابة في "ضال" جنوب غرب السعودية، جذبت المصور الضوئي على الريثي الذي حرص على رصد جماليات الغابات الكثيفة وأشجار العرعر والزيتون البري المعروف بالعتم التي تملأ المتنزه، يقول في حديثه إلى "العربية.نت": يمتاز متنزه ضال بالطقس البارد طوال أيام السنة، وسط المدرجات الزراعية التي تدل على عظمة وإتقان سكان الجبل، الذين حولوا الجبال الشاهقة إلى مدرجات زراعية تجود بكل أنواع الحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات العطرية، والتي تعطر أجواء المكان بشذاها الطيب، كما يتميز المتنزه بالأمطار الغزيرة التي تتواصل معظم أيام السنة، وتنتقل السحب البيضاء بين جنباته بهدوء، وكأنها تستريح في أحضانه من كثرة سفرها وترحالها.

متنزه ضال
متنزه ضال

كهوف وشلالات

وأضاف: "متنزه ضال يوجد به الكثير من الكهوف الجميلة والمتعددة الأشكال، والتي يبلغ ارتفاع البعض منها حوالي 15 متراً، وهي محاطة بالمناظر الطبيعية، فتحيطها الغابات من الخارج، وتعتبر من أهم المزارات السياحية بجبل القهر، كما يحتوي المتنزه على مناظر وأماكن سياحية لا يوجد لها مثيل في السعودية، مثل الوقبة وامدحرة وامنايف وغافلة، والتي تتميز بشلالاته المائية ومناظره الخلابة وآثاره القديمة، ومتنفساً لأبناء منطقة جازان في الصيف، للاستمتاع بجوه العليل بعيداً عن الأتربة التي تشهدها جازان في أشهر الصيف.

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