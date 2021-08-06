جهات حكومية سجلت في بنك البيانات الوطني.. تعرّف إليها

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن نجاح بنك البيانات في دمج بيانات أكثر من 190 نظاماً حكومياً بالمستودع المركزي، في مسعى لصنع قناة موثوقة لمشاركة البيانات.

وأوضحت سدايا" أن بنك البيانات سيساهم في "أتمتة" الخدمات الحكومية، وتوفير الحلول الرقمية.

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كما يساعد في بناء منصات وطنية لدعم اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن بنك البيانات يوفر سوقا رقميا تتم عن طريقه مشاركة البيانات بجميع أنواعها مع الجهات المستفيدة.

تحديث آلي ومستمر

من جانبها، أفادت الهيئة السعودية للبيانات لـ "العربية"، أن الـ 190 نظاماً حكومياً يتم تحديثها بشكل آلي ومستمر، حيث يجري تقديم عدة خدمات لتحسين جودة البيانات والتحقق من صحتها.

ويشمل بنك البيانات معلومات لكثير من الجهات الحكومية أبرزها وزارة العدل، والهيئة العامة للطيران المدني GACA، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كذلك، تشمل صندوق تنمية الموارد البشرية، ووزارتي التجارة، والاستثمار، بالإضافة إلى هيئة النقل العام وزارة التعليم، الشركة السعودية للكهرباء، وزارة البيئة والمياه والزراعة، صندوق التنمية الزراعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، صندوق التنمية العقارية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المؤسسة العامة للتقاعد، الهيئة العامة للغذاء والدواء، مجلس الغرف السعودية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سبل – البريد السعودي، وزارة الحج والعمرة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وزارة الرياضة.