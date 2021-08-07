.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

صور لافتة.. تشكيلي سعودي يحول فواتير الكاشير للوحات فنية

رسومات على الفواتير

صور لافتة.. تشكيلي سعودي يحول فواتير الكاشير للوحات فنية

التشكيلي عبدالعزيز سلامة: من هنا أتت فكرة الرسم على الفواتير

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

عندما وصلت إليه ورقة فاتورة "الكاشير"، أحب أن يسجل عليها إبداعه، في اللحظات التي كان ينتظر فيها فنجان القهوة وبعض قطع الحلوى، واستطاع أن يحول تلك الفواتير إلى لوحات فنية، ويعزز ساعات الانتظار بالتشاكيل الفنية ليحتفظ فيها.

الفنان التشكيلي السعودي عبد العزيز سلامة عضو لجنة الثقافة والفنون بالمدينة المنورة، لديه عدة مشاركات فنية على الصعيد الداخلي والخارجي، يرسم بأكثر من خامة وأسلوب، لكنه حاول التركيز على لون واحد عبر الرسم بالقلم الجاف، ويحرص دائماً على إظهار موهبته الفنية بكل السُبل الممكنة، لذا كانت الفواتير الورقية سبيلا إبداعيا تميز به، ناشراً ذلك عبر معروفاته التواصلية، لتجد تلك الصور إعجابا واسعا ورواجا كبيرا بين نشطاء التواصل الاجتماعي.

ابداع الرسم على الفواتير
ابداع الرسم على الفواتير

حبه للفن

وفي حديثه لـ"العربية.نت"، قال: ساهمت عائلتي والمجتمع القريب مني، في تشجيعي وتعلقي بالفن التشكيلي الذي تعلمته ذاتياً، وخصوصاً على الرسم بخامة القلم الجاف، لقلة المراجع وندرة فناني الرسم الحبري، وكانت الممارسة الطويلة والتعلم من الأخطاء هي من أوصلتني إلى هذا المستوى المتقدم.

يجمع الفواتير التي قام بالرسم عليها
يجمع الفواتير التي قام بالرسم عليها

الرسم على الفواتير

كما ركز عبد العزيز سلامة على أهمية الممارسة ومحاولة التدريب بكل مكان، ومن هنا أتت فكرة الرسم على الفواتير، كونه من رواد المقاهي بشكل يومي، حينها استحسن الفكرة التي لاقت رواجا كبيراً ودعماً من كافة متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليرسم ما يراه مجسداً للفكرة الموجودة داخل مخيلته، وكان الرسم الحبري على الفواتير أهم وسائل التدريب الاحترافي، فهو عاشق للفن وراغب في إيصال رسالته الفنية برسم البورتريه والشخصيات المحببة إليه وبطريقة الخاصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا
بسبب لفظ خارج في أغنياته.. التحقيق مع مغن مصري شهير بسبب لفظ خارج في أغنياته.. التحقيق مع مغن مصري شهير
الأكثر قراءة
توثيق 14 موقعاً أثرياً في السعودية.. وهذه التفاصيل توثيق 14 موقعاً أثرياً في السعودية.. وهذه التفاصيل
الثاني بعد تمور الأحساء.. المزارعون يحتفون بـ الثاني بعد تمور الأحساء.. المزارعون يحتفون بـ"اللومي الحساوي"
جهات حكومية سجلت في بنك البيانات الوطني.. تعرّف إليها جهات حكومية سجلت في بنك البيانات الوطني.. تعرّف إليها
10 مناطق سعودية تتزين بجداريات الخط العربي.. ما هي؟ 10 مناطق سعودية تتزين بجداريات الخط العربي.. ما هي؟
50 شركة تنقل المعتمرين خلال موسم العمرة 50 شركة تنقل المعتمرين خلال موسم العمرة
وزير الخارجية السعودي: مستمرون بدعم جهود إنهاء معاناة اليمنيين وزير الخارجية السعودي: مستمرون بدعم جهود إنهاء معاناة اليمنيين
قبل أن تذهب
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
اكتشف المزيد