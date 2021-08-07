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توقيف قاتل زوجته بالسعودية.. ضربها بحجر ثم دهسها بسيارته

جريمة قتل تعبيرية
تعبيرية

توقيف قاتل زوجته بالسعودية.. ضربها بحجر ثم دهسها بسيارته

شرطة مكة المكرمة: تحديد هوية الجاني والقبض عليه

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العربية.نت - حامد القرشي

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ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على رجل في العقد الثالث من العمر بعد أن ضرب زوجته بحجر ثم دهسها بسيارته، وضجت مواقع التواصل بوسم #القصاص_من_قاتل_روان.

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إلى هذا، صرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغا بتاريخ 1442/12/25 عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته، وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، حيث اتضح وفاتها وهروب الجاني من الموقع.

وأشار إلى أنه تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه زوجها، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

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