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وزير الخارجية السعودي: مستمرون بدعم جهود إنهاء معاناة اليمنيين

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله
وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي: مستمرون بدعم جهود إنهاء معاناة اليمنيين

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دبي - العربية.نت

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رحب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت، بتعيين السويدي هانس غروندبرغ مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن.

وأضاف الوزير عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن "المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عين، الجمعة، السويدي هانز غروندبرغ مبعوثا خاصا إلى اليمن، خلفا للبريطاني مارتن غريفثس.

يأتي الإعلان بعد أكثر من شهر على انتهاء مهمة المبعوث الأممي السابق مارتن غريفثس الذي تم تعيينه وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

رابع مبعوث أممي

يعد غروندبرغ رابع مبعوث أممي إلى اليمن منذ 2011 عقب المغربي جمال بنعمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، والبريطاني مارتن غريفثس.

وكان غروندبرغ منذ سبتمبر/أيلول 2019، تولى منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، ولديه خبرة أكثر من 20 عاماً في الشؤون الدولية، بما فيه أكثر من 15 عاماً من العمل بمجال حل النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

كما رأس قسم الشؤون الخليجية في وزارة الشؤون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسّرتها الأمم المتحدة، والتي أدت إلى اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر/كانون الثاني 2018.

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