50 شركة تنقل المعتمرين خلال موسم العمرة

تستعد شركات نقل المعتمرين بمكة المكرمة للمشاركة في نقل المعتمرين خلال موسم العمرة 1443 هجرية، وأوضح مصدر مسؤول لـ"العربية.نت" أن نحو 50 شركة نقل تساهم في نقل المعتمرين والمصلين عبر مراكز الاستقبال في مكة المكرمة من وإلى المسجد الحرام.

وشدد على وجود ضوابط لخدمات النقل خلال موسم العمرة، حيث يتم تجهيز الحافلة بنظام التتبع مع وجود خدمات إسناد للحافلات على الطرق، بالإضافة إلى توفير قائد وقائد مساند لكل وسيلة نقل "حافلة"، وكذلك تأهيلهم وترخيصهم من جهة الاختصاص.

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وأضاف المصدر نفسه: كما تشمل الضوابط إعداد كشف يشمل خط سير وسيلة النقل والوجهة، وقائمة بأسماء المعتمرين والزوار الذين على متنها، إضافة إلى بيانات الحافلة وقائدها والقائد المساند.

كما أن هناك اشتراطات احترازية خاصة بالنقل، للتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لخدمات النقل المعتمدة من وزارة الصحة، وكذلك تدريب جميع العاملين على تلك الإجراءات، بالإضافة إلى توفير وسائل التعقيم حسب البروتوكول المعتمد، كما يتم التشديد على الطاقة الاستيعابية المحددة بـ 25 راكباً لكل حافلة، وتخصيص أسطول النقل خاص بالمعتمرين فقط.