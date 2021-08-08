.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الصحة السعودية: لم نرصد أي وفاة بين الأطفال بعد تلقي لقاح كورونا

المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي
لقاح كورونا

الصحة السعودية: لم نرصد أي وفاة بين الأطفال بعد تلقي لقاح كورونا

العبدالعالي: السعودية‬ تشهد تراجعاً في المنحنى الوبائي.. و99% من الحالات الحرجة تعود لأشخاص لم يستكملوا التحصين

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن ما تم إشاعته عن وقوع وفيات بين الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا هي أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، مضيفاً: "لم نسجل أي حالة وفاة للأطفال في السعودية بعد تلقي لقاح فيروس ‫كورونا".

وتابع: "نبشركم.. السعودية‬ تشهد تراجعاً في المنحنى الوبائي. كذلك الدول التي تقدمت في منح لقاحات كورونا تشهد تراجعاً في حالات الإصابة بالفيروس. و99% من الحالات الحرجة من كورونا في السعودية لم يستكملوا التحصين".

وطمأن قائلاً: "لا داعي للقلق والخوف.. ليست عبارة نرددها كجهات رسمية بل هي كلمات ترددها الهيئات والخبراء حول العالم، لأهمية تلقي لقاحات كورونا، حيث نرصد مخاوف في عيون العالم بسبب كورونا، ولكن اللقاحات قادرة على أن تحوّل المخاوف إلى مأمن من الفيروس".

من حملة التطعيم ضد كورونا في السعودية
من حملة التطعيم ضد كورونا في السعودية

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة، كما أعلنت تسجيل 620 حالة تعاف.

نسبة المحصنين من الطلاب

إلى ذلك، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم السعودي ابتسام الشهري ‬⁩أن نسبة المحصنين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانية حتى اليوم 70%، مؤكدةً أن العالم يواجه تحديات في العودة الحضورية للمدارس بسبب ⁧‫فيروس كورونا‬⁩.

من حملة التطعيم ضد كورونا في السعودية
من حملة التطعيم ضد كورونا في السعودية
بدء صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب كورونا للعاملين في الصحة السعودية بدء صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب كورونا للعاملين في الصحة

وبيّنت أن جهود وزارة التعليم متكاملة مع ⁧‫وزارة الصحة‬⁩ للعودة الحضورية للدراسة، حيث سيشهد العام الدراسي‬⁩ الجديد حضور طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية لمن تلقَ جرعتين، أما طلاب المرحلة الابتدائية فستكون عودتهم عن بُعد عبر ⁧‫منصة "مدرستي".

وأضافت أن "من لديه موانع صحية من تلقي ⁧‫لقاح كورونا‬⁩ لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، ستكون عودتهم عن بُعد، وسيعلن قريباً عن عودة ⁧‫العام الدراسي‬⁩ لجميع المراحل"، في الوقت الذي اعتمدت فيه الوزارة مبلغ 57 مليون ريال لتوفير المستلزمات الوقائية من كورونا في المدارس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما بين دلتا ولامبدا.. كورونا يواصل التحور و ما بين دلتا ولامبدا.. كورونا يواصل التحور و"المزيد في الطريق"!
ثالث أهم كارثة بحرية بالتاريخ.. قُتل خلالها 7000 جريح ومدني ثالث أهم كارثة بحرية بالتاريخ.. قُتل خلالها 7000 جريح ومدني
الأكثر قراءة
السعودية.. بدء استقبال طلبات العمرة من دول العالم الاثنين السعودية.. بدء استقبال طلبات العمرة من دول العالم الاثنين
توقيف قاتل زوجته بالسعودية.. ضربها بحجر ثم دهسها بسيارته توقيف قاتل زوجته بالسعودية.. ضربها بحجر ثم دهسها بسيارته
وزير الخارجية السعودي: مستمرون بدعم جهود إنهاء معاناة اليمنيين وزير الخارجية السعودي: مستمرون بدعم جهود إنهاء معاناة اليمنيين
صور لافتة.. تشكيلي سعودي يحول فواتير الكاشير للوحات فنية صور لافتة.. تشكيلي سعودي يحول فواتير الكاشير للوحات فنية
50 شركة تنقل المعتمرين خلال موسم العمرة 50 شركة تنقل المعتمرين خلال موسم العمرة
خالد بن سلمان: تعاوننا مع الأمم المتحدة مستمر لإحلال السلام في اليمن خالد بن سلمان: تعاوننا مع الأمم المتحدة مستمر لإحلال السلام في اليمن
قبل أن تذهب
تقارير محلية: سقوط أكثر من نصف المقاطعات الأفغانية بيد طالبان
تقارير محلية: سقوط أكثر من نصف المقاطعات الأفغانية بيد طالبان
اكتشف المزيد