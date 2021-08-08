خالد بن سلمان: تعاوننا مع الأمم المتحدة مستمر لإحلال السلام في اليمن

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، السبت، أن المملكة ستستمر في تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة لإحلال السلام والازدهار في اليمن وإنهاء الصراع فيه.

جاء ذلك خلال تهنئته في تغريدة على تويتر الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ بمناسبة تعيينه المبعوث الأممي الخاص لليمن.

اهنئ السيد هانس غروندبرغ بمناسبة تعيينه المبعوث الأممي الخاص لليمن، وستستمر المملكة في تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة لإحلال السلام والازدهار في اليمن وإنهاء الصراع فيه. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) August 7, 2021

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وفي وقت سابق السبت، رحب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بتعيين غروندبرغ، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

وقال بن فرحان في تغريدة على تويتر إن المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة.

أرحب بتعيين السيد هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، نتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة. المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة. — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) August 7, 2021

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، كان عيّن الجمعة هانس غروندبرغ مبعوث المنظمة الجديد إلى اليمن ليحل محل مارتن غريفثس الذي تم تعينه منسقاً للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الشهر الماضي.

نبذة عن المبعوث الجديد

يشار إلى أن غروندبرغ يشغل منذ سبتمبر 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن. كما لديه خبرة أكثر من 20 عاماً في الشؤون الدولية، بما فيها أكثر من 15 عاماً من العمل في مجال حل النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

وقبل ذلك، رأس قسم الشؤون الخليجية بوزارة الشؤون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسّرتها الأمم المتحدة والتي أدت إلى اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018.

كما عمل غروندبرغ في بعثات سويدية وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي حول العالم، وشغل مناصب في القاهرة والقدس وكذلك بروكسل، حيث ترأس مجموعة العمل على الشرق الأوسط/الخليج في المجلس الأوروبي أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي عام 2009. كما هو حاصل على ماجستير العلوم في إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية ستوكهولم للاقتصاد.