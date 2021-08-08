.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خالد بن سلمان: تعاوننا مع الأمم المتحدة مستمر لإحلال السلام في اليمن

الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز

خالد بن سلمان: تعاوننا مع الأمم المتحدة مستمر لإحلال السلام في اليمن

الأمين العام للأمم المتحدة عيّن الجمعة هانس غروندبرغ مبعوث المنظمة الجديد إلى اليمن ليحل محل مارتن غريفثس

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، السبت، أن المملكة ستستمر في تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة لإحلال السلام والازدهار في اليمن وإنهاء الصراع فيه.

جاء ذلك خلال تهنئته في تغريدة على تويتر الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ بمناسبة تعيينه المبعوث الأممي الخاص لليمن.

وفي وقت سابق السبت، رحب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بتعيين غروندبرغ، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

وقال بن فرحان في تغريدة على تويتر إن المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، كان عيّن الجمعة هانس غروندبرغ مبعوث المنظمة الجديد إلى اليمن ليحل محل مارتن غريفثس الذي تم تعينه منسقاً للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الشهر الماضي.

نبذة عن المبعوث الجديد

يشار إلى أن غروندبرغ يشغل منذ سبتمبر 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن. كما لديه خبرة أكثر من 20 عاماً في الشؤون الدولية، بما فيها أكثر من 15 عاماً من العمل في مجال حل النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

وقبل ذلك، رأس قسم الشؤون الخليجية بوزارة الشؤون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسّرتها الأمم المتحدة والتي أدت إلى اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018.

هانس غروندبرغ
هانس غروندبرغ

كما عمل غروندبرغ في بعثات سويدية وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي حول العالم، وشغل مناصب في القاهرة والقدس وكذلك بروكسل، حيث ترأس مجموعة العمل على الشرق الأوسط/الخليج في المجلس الأوروبي أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي عام 2009. كما هو حاصل على ماجستير العلوم في إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية ستوكهولم للاقتصاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لا كمامات ولا تباعد.. أوباما يحتفل ودلتا يتوسع لا كمامات ولا تباعد.. أوباما يحتفل ودلتا يتوسع
سر السبحة الحمراء التي لم تفارق يد دلال عبد العزيز سر السبحة الحمراء التي لم تفارق يد دلال عبد العزيز
الأكثر قراءة
توقيف قاتل زوجته بالسعودية.. ضربها بحجر ثم دهسها بسيارته توقيف قاتل زوجته بالسعودية.. ضربها بحجر ثم دهسها بسيارته
وزير الخارجية السعودي: مستمرون بدعم جهود إنهاء معاناة اليمنيين وزير الخارجية السعودي: مستمرون بدعم جهود إنهاء معاناة اليمنيين
صور لافتة.. تشكيلي سعودي يحول فواتير الكاشير للوحات فنية صور لافتة.. تشكيلي سعودي يحول فواتير الكاشير للوحات فنية
50 شركة تنقل المعتمرين خلال موسم العمرة 50 شركة تنقل المعتمرين خلال موسم العمرة
السعودية.. بدء استقبال طلبات العمرة من دول العالم الاثنين السعودية.. بدء استقبال طلبات العمرة من دول العالم الاثنين
وداعاً.. وداعاً.. طوكيو! وداعاً.. وداعاً.. طوكيو!
قبل أن تذهب
لهيب الحرائق يحول أبرد بقعة في العالم بروسيا إلى أسخن منطقة
لهيب الحرائق يحول أبرد بقعة في العالم بروسيا إلى أسخن منطقة
اكتشف المزيد