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وزيرا خارجية السعودية والعراق يبحثان العلاقات الثنائية

وزير خارجية السعودية يستقبل وزير خارجية العراق

وزيرا خارجية السعودية والعراق يبحثان العلاقات الثنائية

تطرق السفيران السعودي والعراقي إلى كل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين

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الرياض - العربية.نت

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استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك، وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.

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