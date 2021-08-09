شركات العمرة في السعودية تبدأ اليوم استقبال المعتمرين

كشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة هاني العميري في حديث صحافي لـ"العربية.نت"، أن رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين بداية من اليوم الاثنين، إلى مليوني معتمر شهرياً، سيساهم بشكل كبير في انتعاش قطاع العمرة وارتفاع مؤشرات الإيواء في الفنادق، إضافة إلى ارتفاع الحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوق في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال: "تأهبت مبكراً 130 شركة ومؤسسة عمرة لاستقبال المعتمرين بدءا من اليوم غرة محرم، بتجهيز الموظفين والكوادر الوطنية من أبناء وبنات الوطن، بأخذ دورات للتعامل مع الأزمات وإدارة الحشود، وكيفية استقبال المعتمرين والتعامل المميز في استقبالهم من المطار والفنادق، والإشراف على دخولهم للمسجد الحرام، وأخذ مواعيد عبر تطبيق "اعتمرنا"، والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قبل شركات ومؤسسات العمرة عبر التواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة أو الأماكن السياحية.

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نشاط الفنادق

وأضاف: "ستشهد عدد من الأبراج والفنادق المجاورة للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف انتعاشاً ملحوظاً خلال الأشهر الأولى من عودة معتمري الخارج وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعتمرين بنحو 60%، وذلك لأداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وأداء الصلوات في الحرمين".

وأضاف: "هذه الفنادق والأبراج ذات تصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية، وجميع الفنادق ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية، وعملية التنظيف والتعقيم لكافة المرافق على مدار الساعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد والفرز البصري ولبس الكمامة وغيرها".