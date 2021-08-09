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صفقة قياسية.. أغلى صقر سعودي تخيل بكم وهذه مواصفاته

أغلى صقر سعودي
الصقر الأغلى على مستوى مزارع الشرق الأوسط

صفقة قياسية.. أغلى صقر سعودي تخيل بكم وهذه مواصفاته

يبلغ طوله 17 إنشاً ونصف إنش وعرضه 17 إنشاً إلا ربعاً ووزنه 1105 غرامات

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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في منافسة حامية الوطيس شهد مزاد دولي لمزارع إنتاج الصقور بيع صقر سعودي نادر بمبلغ 270 ألف ريال سعودي (72 ألف دولار).

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أمس الأحد، أن الصفقة تمت في ثاني ليالي المزاد المباشر الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض، ليكون أغلى صقر إنتاج سعودي (حر من حر).

الصقر الأغلى على مستوى مزارع الشرق الأوسط
الصقر الأغلى على مستوى مزارع الشرق الأوسط

وحسب الوكالة يعد هذا الصقر الأغلى على مستوى مزارع الشرق الأوسط.

وواجه الصقر القادم من مزرعة العرادي السعودية للصقور منافسة قوية، ويبلغ طوله 17 إنشًا ونصف إنش، وعرضه 17 إنشًا إلا ربعا، ووزنه 1105 غرامات.

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وانتقلت ملكية الصقر إلى الصقار السعودي متعب منير العيافي بمبلغ 270 ألف ريال، الذي كشف أنه سيطلق عليه اسم "رغوان"، ويستهدف من خلاله خوض شوط مسابقة المزاين المخصص لصقور الإنتاج المحلي، والذي يمنح صاحب أجمل صقر جائزة قدرها 300 ألف ريال، والمركز الثاني 200 ألف ريال، والثالث 100 ألف ريال.

وأفاد العيافي بأنه اكتسب هواية الصقارة من عائلته التي توارثتها أبًا عن جد، وكشف أنه حصد بطولات في مسابقات جمال الخيل، ويسعى للمنافسة على بطولات مزاين الصقور، في الحدث الأضخم من نوعه، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي دخل موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتين، وتنطلق نسخته الرابعة في 28 نوفمبر ويستمر حتى 16 ديسمبر المقبل.

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