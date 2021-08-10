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هذا موعد إطلاق البورصة العقارية في السعودية

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البورصة العقارية

هذا موعد إطلاق البورصة العقارية في السعودية

تتيح خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني للمستفيدين بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك

العربية.نت - عبدالعزيز المطيري

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كشفت مصادر لـ"العربية.نت" في وزارة العدل السعودية، عن ارتفاع عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى أكثر من 38 ألف صفقة عقارية تصل قيمتها إلى أكثر من 8 مليارات ريال سعودي، وذلك منذ إطلاق الخدمة في أواخر مارس 2020 الماضي، كما أن البورصة العقارية سيتم إطلاقها بدءاً من العام المقبل، بعد أن كان من المقرر انطلاقها العام الجاري.

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وتتيح خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني للمستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة، إضافة إلى إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونيا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز.

كما يذكر أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة.

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