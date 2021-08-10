بعد استئصال ورم بالمخ.. الفنان عمر الجاسر يغادر المستشفى

كشفت "شروق" ابنة الفنان والمخرج السعودي "عمر الجاسر" خروج والدها من المستشفى، بعد أن خضع لجراحة استئصال ورم في المخ داخل المستشفى التخصصي في مدينة جدّة السعودية، كما نشرت صورا لوالدها حين خروجه من المستشفى معلقة: "اللهم لك الحمد حتى ترضى تم خروج والدي عمر الجاسر من المستشفى، شكراً د.محمد عارف وفريقه الطبي، وشكرا للجنود الخفية اللي ربنا أرسلهم لمساعدة والدي، وشكرا لكل من تواصل وسأل عن والدي، أسال الله يتمم شفاءه وأن يرزقه العافية التامة".

وكان قد تعرّض المخرج المسرحي السعودي عمر الجاسر لإصابة بورم في المخ، وحالته تتطلب إجراء عملية بمستشفى متخصص وأكثر تجهيزاً، وكان مهند نجل الجاسر، قد ذكر في وقت ماضي، أن والده يرقد في العناية المركزة دون أن يوضح أي تفاصيل أخرى وقتها، فيما قالت "شروق" ابنة الجاسر، أن والدها خرج من العناية المركزة وحالته الصحية مستقرة، في حين تفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة المخرج الجاسر.

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ممثل ومخرج سعودي

يُشار إلى أن عمر الجاسر ممثل ومخرج سعودي، حاصل على بكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة الملك عبد العزيز عام 1986، وهو عضو مجلس إدارة جمعية المنتجين السعوديين، والناطق الرسمي باسمها، ورئيس لجنة المسرح والسينما، ومن الأعضاء المؤسّسين في جمعية المسرحيين السعوديين، أسّس فرقة "فنون جدة المسرحية" عام 1986 وهي أول فرقة مسرحية خاصة في المملكة العربية السعودية تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون، من أبرز أعماله مسلسلات: "خيمة على الطريق"، "الوهم"، "درب الخطايا"، و"عندما تغيب الحقيقة"، وله أيضاً مساهمات كبيرة في المسرح السعودي حيث أسّس مسرح "عمر الجاسر"، وهو الأول في السعودية تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون، وقدّم أول مسرحية تسجيلية سياسية سعودية عن أزمة الخليج.