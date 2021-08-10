تمرين مشترك بين البحرية السعودية ونظيرتها الهندية

انطلقت اليوم الثلاثاء، في مياه الخليج العربي مناورات بحرية مشتركة بين القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي مع القوات البحرية الهندية.

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ويأتي التمرين لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات من خلال تنفيذ التدريبات المشتركة، وتطوير عملية القيادة والسيطرة والاتصالات أثناء تنفيذ العمليات المشتركة بين البحرية الملكية السعودية، والبحرية الهندية لضمان حرية الملاحة البحرية والأمن البحري في مياه الخليج العربي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).





من جهته، أوضح قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني أن تمرين "المحيط الهندي" يعد الأول من نوعه بين القوات البحرية السعودية والقوات الهندية.

تعزير التعاون العسكري

وأضاف أن التمرين يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات البحرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتوحيد إجراءات ومفاهيم العمل العسكري المشترك وإجراءات القيادة والسيطرة والاتصالات.