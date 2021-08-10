"تنومة" تحتضن عشاق المغامرات والهايكنج بصيف السعودية

احتضنت مراكز المغامرات في متنزهات "الشرف" و"الحيفة" بمحافظة تنومة شمال مدينة أبها، الفعاليات النوعية التي تلبي تطلعات عشاق الطبيعة والمغامرات والتخييم ورياضة المشي الجبلي، مع عدد من الأنشطة والبرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية الممتعة والشيقة.

وتتميز محافظة تنومة بمتنزهاتها الطبيعية ذات المناظر الخلابة والمسطحات الخضراء والتضاريس المتنوعة، في ظل ما تشهده من استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال موسم الصيف، حتى أصبحت وجهة رئيسية للمتنزهين وهواة التخييم وممارسي الرياضات الجبلية.

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عيش اللحظة

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يضم مركز مغامرات "عيش اللحظة" المنعقد في متنزه الشرف ساحات للتخييم ومسارات مخصصة للمشي والجري، ومواقع للجلوس وبيع الأطعمة والمشروبات، ومناطق مخصصة للعروض والفعاليات، كما يقدّم العديد من الباقات والعروض المنوعة، مع باقات أخرى تنطلق الأحد من كل أسبوع وتستمر لمدة ثلاثة أيام، فيما تضم هذه العروض عددا من الأنشطة المميزة مثل الرحلات السياحية ورحلات الهايك والتخييم الجبلي والإنزال بالحبال ورمي السهام وممارسة رياضة اليوغا، وغيرها الكثير من الأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية التي تناسب الجميع وتلبي جميع التطلعات، حيث يستقبل المركز زواره من الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل.

الطبيعية الساحرة والغابات الكثيفة

وإلى جانبه، يتميز منتزه "الحيفة" الواقع جنوب غربي المحافظة، بالأجواء الطبيعية الساحرة والغابات الكثيفة، كما يضم مسطحات خضراء وجلسات ومسارات للمشي وساحات للألعاب ومحطة للدرجات الهوائية، وأماكن مخصصة للتخييم ومواقع مجهزة بتليسكوب لرصد النجوم، بالإضافة إلى المرافق والخدمات المتكاملة التي تسهم في إثراء تجربة السياح والزوار، حيث يعد المتنزه نقطة تجمع لعدد من البرامج والمسارات مثل برامج "هايك وبايك، ومغامر، ومغامر محترف، وسهيل"، التي تنطلق إلى المراكز والمحافظات المجاورة مثل بللسمر والمجاردة وبارق، وتتراوح مددها من 7 إلى 24 ساعة يومياً، وتضم عدداً من الأنشطة والفعاليات المميزة مثل الهايكنج والتخييم الجبلي وجلسات السمر والسينما الخارجية وركوب الدرجات الهوائية ورمي السهام، بالإضافة إلى جولات لزيارة القرى التراثية والبيوت الشعبية القديمة.

وخصصت تلك البرامج للفئات العمرية ما بين 15 إلى 50 عاماً، ويمكن للسياح والزوار الراغبين في زيارة تلك الفعاليات الاطلاع على تفاصيلها عبر منصة (روح السعودية) “visitsaudi.com” مع إمكانية المقارنة بين البرامج والأسعار وإتمام عمليات الحجز وشراء التذاكر بكل يسر وسهولة.

كانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت البرنامج في الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليقدّم أكثر من 500 نشاط وتجربة سياحية متنوعة عبر أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص، كما أطلق مسار الفعاليات النوعية بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، الذي يضم 30 فعالية نوعية كبرى وما يزيد عن 300 نشاط وعرض ترفيهي في 6 مدن حول المملكة.