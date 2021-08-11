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السعودية تعلن عن تنظيم معرض الدفاع العالمي لأول مرة

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السعودية تعلن عن تنظيم معرض الدفاع العالمي لأول مرة

المعرض يجمع أكثر من 800 جهة عارضة منها 100 شركة محلية

دبي – العربية.نت

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تنظم الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية معرض الدفاع العالمي في مارس المقبل، وذلك لأول مرة.

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ويعد المعرض الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع، ويعقد لأول مرة في المملكة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويحظى المعرض بدعم تكاملي من الوزارات والهيئات ذات الصلة في المملكة، وتشارك فيه الجهات الاستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة.

أكثر من 800 جهة عارضة

إلى ذلك، ستنظم النسخة الأولى من المعرض في مقرّ تم تجهيزه خصيصاً لهذا الحدث، ويمتد على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع، ويجمع أكثر من 800 جهة عارضة منها 100 شركة محلية مختصة في قطاع الدفاع والأمن، إلى جانب كبار المسؤولين والوفود العسكرية من مختلف أنحاء العالم.

ويعدّ المعرض أول منصة عالمية للتوافق العملياتي في صناعة الأمن والدفاع، حيث يستعرض أحدث التقنيات في مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.

كذلك، يعد حدثاً متخصّصاً لاستعراض وإظهار إمكانات حلول الدفاع المتكاملة والمبتكرة، ومن المخطط له أن يشكّل منصة عالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع.

حضور عربي ودولي

ويقام المعرض مرّة واحدة كل عامين ابتداءً من النسخة الأولى المقرّر إقامتها في العاصمة الرياض في شهر مارس من 2022 لتسليط الضوء على أحدث ما توصّل إليه التوافق العملياتي في حلول الدفاع.

ويشهد الحدث حضور أبرز الشخصيات القيادية من المملكة، ووفود من جهات دولية، وأبرز صنّاع القرار في صناعة الدفاع من أرجاء العالم كافة.

يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية مؤسس معرض الدفاع العالمي، تعد الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين وترخيص الصناعات العسكرية في المملكة، وتوكل إليها مهمة تطوير صناعة الدفاع المحلية تماشياً مع التزام المملكة برؤية عام 2030، والخطط الرامية لتوطين 50% من التصنيع العسكري بحلول عام 2030.

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